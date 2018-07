Bangkok (SID) - Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner aus Bayreuth hat beim ATP-Turnier in Bangkok das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann gegen Lokalmatador Peerakiat Siriluethaiwattana in 57 Minuten mühelos 6:1, 6:2. In der Runde der letzten 16 trifft Petzschner auf den an Nummer sieben gesetzten Finnen Jarkko Nieminen oder den Qualifikanten Yuichi Sugita (Japan).

In der Vorwoche hatte Petzschner noch verletzungsbedingt in der ersten Runde des Turniers in St. Petersburg aufgegeben.