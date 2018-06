Kathmandu (dpa) - Mindestens neun Bergsteiger sind bei einem Lawinenabgang im Himalaya in Nepal ums Leben gekommen. Auch ein Mann aus Niederbayern starb. Die Lawine überraschte die Gruppe am Sonntag, als sie sich am 8163 Meter hohen Mount Manaslu auf den Aufstieg zum Gipfel vorbereiten.

Bis zu acht Bergsteiger wurden noch vermisst. Mehr als zehn konnten gerettet werden, darunter auch zwei Deutsche. Die meisten der Opfer waren nach Medienberichten Franzosen. Nach Angaben der Polizei begruben die Schneemassen zwei Camps in etwa 7000 Metern Höhe. Plötzlicher Sonnenschein nach Tagen mit kaltem Wetter habe die Lawine auf dem achthöchsten Berg der Welt, der auch «Todesberg» genannt wird, ausgelöst.

Unter den Toten waren nach Meldungen französischer Medien vier Franzosen, drei würden noch vermisst. Für sie gebe es wenig Hoffnung. Ein weiteres Opfer stamme aus Spanien und eines aus Nepal, teilte das nepalesische Tourismusministerium mit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa verunglückte auch ein Italiener tödlich.

Bei dem deutschen Opfer handelt es sich um einen 42-Jährigen aus dem Raum Dingolfing, wie die Polizei in Straubing erklärte. Der Bruder des Toten sei verständigt worden. Die Leiche sei geborgen und nach Kathmandu geflogen worden. «Der Manaslu ist wegen seiner steilen Hänge und schwierigen Wetters als Todesberg bekannt», sagte Dipendra Paudel, Mitarbeiter des Tourismusministeriums.

Drei Italiener seien unversehrt geblieben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. «Ich habe mindestens 13 Tote gesehen, es können aber noch mehr (unter dem Schnee) sein», wurde einer der Bergsteiger zitiert. Polizei und Tourismusministerium in Nepal machten unterschiedliche Angaben zur Zahl der Vermissten. Während die Polizei von vier Vermissten sprach, war im Ministerium von acht die Rede. Das Auswärtige Amt in Berlin wollte sich zur Identität der Deutschen nicht äußern.

Dreizehn Bergsteiger hätten gerettet werden können, teilte die Polizei mit. Sie wurden mit Hubschraubern in Krankenhäuser in der Hauptstadt Kathmandu gebracht. Die Rettungsaktion sei am Sonntagabend wegen schlechten Wetters abgebrochen worden, sagte Paudel. Erst am Montag könnten mehr Informationen bekanntgeben werden, wenn die Rettungsaktion wieder aufgenommen werde.

Jedes Jahr kommt es während der Klettersaison in Nepal zu Unfällen. Sie dauert von April bis Mai und nach einer Unterbrechung während der Monsunmonate wieder von September bis Oktober.