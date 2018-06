New York (AFP) Der US-Technologiekonzern Apple hat am ersten Wochenende nach eigenen Angaben fünf Millionen neue iPhones verkauft. "Die Nachfrage nach dem iPhone 5 ist unglaublich gewesen", erklärte Apple-Chef Tim Cook am Montag. Wegen der großen Nachfrage sei die neue Generation des Multimediahandys vorübergehend ausverkauft gewesen. "Wir arbeiten hart daran, dass alle Kunden so schnell wie möglich ein iPhone 5 in die Hände bekommen."

