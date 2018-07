Paris (AFP) Die Meinung von Papst Benedikt XVI. über Homosexuelle interessiert nach Ansicht von US-Popstar Lady Gaga "niemanden". "Es ist egal, was der Papst über Homosexualität denkt", sagte die Sängerin am Montag dem französischen Radiosender Europe 1. Die Ansichten des katholischen Kirchenoberhauptes seien nicht, "was alle Christen denken. Das ist nicht, was die Menschen denken, die an etwas glauben. Es ist der Standpunkt einer einzigen Person." Die für ihre schrillen Outfits bekannte Sängerin rechnet auch damit, dass die Schwulen-Ehe bald kommt - "denn wir sind eben nicht alle gleich".

