Wolfsburg (dpa) - Europas größter Autobauer Volkswagen stellt sich auf schwierigere Zeiten ein, sieht sich im Wettrennen mit der globalen Konkurrenz aber weiter klar in Front.

Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch schwor die Belegschaft am Dienstag bei einer Betriebsversammlung am Stammsitz Wolfsburg auf ein Festhalten an der «Strategie 2018» ein. Bis spätestens zu diesem Jahr will VW weltgrößter Autobauer werden. «Ich bin mir sicher, dass Volkswagen mit allen Marken für die nächsten Jahre besser aufgestellt ist als all unsere Wettbewerber», sagte Piëch vor rund 20 000 Beschäftigten.

Vorstandschef Martin Winterkorn sprach von einem deutlich schwierigeren und härteren Umfeld. Die Marschroute, mittelfristig General Motors und Toyota zu überholen, habe aber Bestand.

Nach Überzeugung Piëchs wird das Unternehmen auch dank weiterer Einsparungen und Vereinheitlichungen in der Produktion vorankommen: «Unsere Konzernbaukästen, die nun nach und nach in Produkte umgesetzt werden (...), sind ein wesentlicher Teil der Erfolgsstrategie.» Der Golf 7 ist nach dem Audi A3 das zweite Modell der VW-Gruppe, in dem der sogenannte Modulare Querbaukasten (MQB) zum Einsatz kommt.

Winterkorn stellte denjenigen Kollegen, die nicht in der Fertigung des neuen Golf arbeiten, den Wagen vor. «Auf schwieriger werdenden Märkten ist der Golf ein echtes Pfund.» Das Auto ist für Volkswagen die wichtigste Neuheit des Jahres 2012 und wird von dieser Woche an auch auf dem internationalen Autosalon in Paris gezeigt. Die Markteinführung in Deutschland ist für den 10. November geplant.

Piëchs Ehefrau und Co-Aufseherin Ursula Piëch war erstmals seit ihrer Wahl in das Kontrollgremium im vergangenen April zu Gast bei einer Betriebsversammlung. Für Betriebsratschef Bernd Osterloh ist der Chefaufseher ein zentraler Stabilitätsfaktor im Konzern. Auch seine Frau habe sich immer wieder für die Volkswagen eingesetzt.

Aus Sicht Osterlohs dürfte VW trotz der Westeuropa-Schwäche weiter zulegen, aber wohl nicht mit der gleichen Dynamik wie zuletzt. In der Mitarbeiterzeitung «Mitbestimmen» hatte er vor «Schleifspuren» der Euro-Schuldenkrise gewarnt. Den Wolfsburgern kommt zugute, dass sich ihre Autos in Amerika, Asien und Osteuropa sowie auf dem deutschen Markt weiter gut verkaufen. Die bisherige Absatzplanung reduzierte der Konzern jedoch. Für den auslaufenden Golf 6 wurden beim Betriebsrat Sonderschichten im November und Dezember beantragt.