Frankfurt/Main (dpa) - Ein schwächelnder Automobilsektor hat die deutschen Standardwerte am Dienstag mehrheitlich ins Minus befördert. Der Dax verlor gegen Mittag 0,53 Prozent auf 7375 Punkte. Der MDax fiel um 0,13 Prozent auf 11 090 Punkte und der TecDax um 0,01 Prozent auf 816 Punkte.

Am Vormittag fanden Anleihe-Auktion Spaniens und Italiens statt, die jedoch wenig Einfluss auf die Kurse nahmen. Die Versteigerung kurzfristiger spanischer Schuldtitel erbrachte erstmals seit längerem wieder höhere Zinsen. Zudem war die Nachfrage schwächer als bei einer ähnlichen Versteigerung vor rund einem Monat. Insgesamt nahm der Staat knapp vier Milliarden Euro ein. Die spanische Regierung hält sich seit Wochen bedeckt in der Frage, ob sie vollständig unter die Rettungsschirme EFSF/ESM schlüpfen will.

Italien musste bei der Versteigerung sogenannter Zerobonds ebenfalls eine rückläufige Nachfrage akzeptieren, zahlte für die Anleihen jedoch eine niedrigere Rendite. Von Konjunkturseite stehen am Nachmittag in den USA der Case-Shiller-Hauspreisindex für Juli und das Verbrauchervertrauen für September auf der Agenda.

Der Autosektor wurde von erneut negativen Nachrichten des Autobauers Daimler belastet. Die Stuttgarter haben nach der Bekanntgabe eines umfassenden Sparprogramms nun auch Kürzungen ihrer Produktion am Stammwerk in Sindelfingen angekündigt. Konzernchef Dieter Zetsche hatte am vergangenen Donnerstag eingeräumt, dass Daimlers Pkw-Sparte den angepeilten Rekordgewinn aus 2011 dieses Jahr nicht mehr erreichen werde.

Ein Börsianer sagte: «Die geringe Auslastung in Sindelfingen ist ein negatives Signal und belastet alle Premiumhersteller.» Daimler-Aktien rutschten um 2,44 Prozent ab, die Vorzüge von Volkswagen (VW) verloren 1,90 Prozent und BMW verbilligten sich um 2,23 Prozent. Auch europaweit waren Autowerte die mit Abstand schwächste Branche.

Die Aktien von Conti verloren wegen einer Platzierung durch den Großaktionär Schaeffler 4,12 Prozent auf 78,13 Euro und waren klar schwächster Wert im Dax. Die Titel wurden zum Preis von 77,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert. An der MDax-Spitze lagen Südzucker mit einem Plus von 2,84 Prozent. Europas größter Zuckerkonzern hatte am Morgen überraschend Eckdaten für das erste Geschäftshalbjahr vorgelegt und seinen Jahresausblick nach oben geschraubt. Analysten sprachen von starken Kennziffern und empfahlen die Aktie als defensiven Wert in turbulenten Zeiten zum Kauf.