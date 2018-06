Krefeld (dpa) - Die bei dem Brand einer Düngemittelhalle in Krefeld entstandenen Rauchgase sind laut einer ersten Schadstoffmessung ungefährlich. Erste Analysen des Landesumweltamtes (Lanuv) haben ergeben, dass keine Gefahr für Menschen in der Umgebung der Fabrik besteht.

Im Duisburger Vorort Mündelheim, der derzeit am stärksten von der Rauchwolke betroffenen ist, hätten die Stickoxid-Werte unter der Nachweisgrenze gelegen, sagte ein Lanuv-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Auch die Ammoniak-Konzentration sei ungefährlich für Menschen.

Zuvor war am Morgen die Lagerhalle eines Düngemittelbetriebs in Flammen aufgegangen. Die Lagerhalle sei 50 mal 120 Meter groß und brenne seit dem Morgen in voller Ausdehnung, hieß es. Mehr als 120 Feuerwehleute aus Krefeld und Duisburg seien im Einsatz.

Eine riesige dunkelgrau-weiße Rauchfahne zog über den Rhein bis in den Süden von Duisburg.