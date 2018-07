Lichtenfels (dpa) - Nach der Brandkatastrophe im nordhessischen Lichtenfels haben die Ermittler die Leichen von zwei vermissten Kindern in dem zerstörten Gasthaus entdeckt.

Die Körper der fünf und zehn Jahre alten Mädchen hätten im ersten Obergeschoss in einem kleinen Zimmer nahe der Treppe gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Sie seien bereits geborgen worden. Bei dem Brand sind damit am Montag vier Menschen gestorben: Die beiden Kinder und ihre 34 und 28 Jahre alten Tanten. Die Frauenleichen waren noch am Montag geborgen worden.