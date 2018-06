Berlin (AFP) Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat im Kampf gegen Kinderarmut einen Ausbau der Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gefordert. Neben einer Unterstützung der Eltern sei eine Stärkung von Kitas, Jugendzentren oder Familienberatungen eine Lösung, erklärte der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung einer Langzeitstudie zur Kinderarmut. Starke Institutionen könnten Kindern das bieten, "was sie zu Hause eventuell nicht bekommen können."

