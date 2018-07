Rom (AFP) Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi hat Deutschland vorgeworfen, die EU-Partner in der Eurokrise einem Spardiktat zu unterwerfen. Deutschland sei "ein Hegemonialstaat, der den anderen europäischen Ländern die Regel des Sparens und der Strenge diktiert", sagte Berlusconi am Dienstag in einem Interview mit der italienischen Ausgabe der Internetzeitung "Huffington Post". An Stelle des derzeitigen Regierungschefs Mario Monti wäre er weniger ein "Vasall Deutschlands".

