Frankfurt/Main (AFP) Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Chemiebranche haben vor unvorhersehbaren Folgen der Energiewende gewarnt. In einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten sich die Vorsitzenden des Branchenverbands VCI, der Gewerkschaft IG BCE und des Arbeitgeberverbandes BAVC am Dienstag besorgt um die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland.

