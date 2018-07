Nürnberg (AFP) Die Deutschen sind im September in ungetrübt guter Kauflaune gewesen. Der Konsumklima-Index des Marktforschungsunternehmens GfK stieg in diesem Monat auf einen Wert von 5,9 Zählern, nach 5,8 Punkten im August und 5,2 im September vergangenen Jahres, wie die GfK am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Zu diesem stabil hohen Wert trage derzeit vor allem die niedrige Sparneigung der Verbraucher bei: Vor dem Hintergrund der Finanz- und Eurokrise tendierten die Deutschen derzeit eher dazu, ihr Geld zu investieren, statt bei der Bank zu deponieren.

