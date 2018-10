Brüssel (AFP) Die Solarindustrie der EU wehrt sich mit einer zweiten Beschwerde in Brüssel gegen die Billigkonkurrenz aus China. Der Herstellerverband EU ProSun reichte am Dienstag bei der EU-Kommission "eine Handelsbeschwerde über unzulässige Subventionen für Solarstromprodukte aus der Volksrepublik" ein, wie der Verband mitteilte. China subventioniere seine Hersteller "mit Milliardenbeträgen" und habe so in der EU einen Markanteil von über 80 Prozent erreicht, hieß es in der Erklärung.

