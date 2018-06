Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will künftig nur Kleinbauern ausnehmen, wenn die Empfänger der milliardenschweren EU-Agrarhilfen namentlich veröffentlicht werden. Insgesamt sollen die Angaben zu den Empfängern von Zahlungen nach einem am Dienstag in Brüssel veröffentlichten Vorschlag von EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos aber noch genauer werden. Dadurch solle die Verwendung von Steuergeldern für die europäische Landwirtschaft transparenter werden, begründete der Rumäne seinen Vorstoß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.