München (AFP) Mitten in der Hochzeitszeremonie ist ein Priester in Bayern vor dem Brautpaar tot zusammengebrochen. Der 47-jährige Geistliche erlitt einen Herzinfarkt, wie eine Sprecherin des Erzbistums München-Freising am Dienstag einen entsprechenden Bericht des "Münchner Merkur" bestätigte. Der Zeitung zufolge ereignete sich der tragische Todesfall am Samstag vor rund hundert Hochzeitsgästen in der Klosterkirche St. Lambert des Klosters Seeon am Starnberger See.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.