Istanbul (AFP) Der Leiter des staatlichen türkischen Religionsamtes hat die Beschneidungsdebatte in Deutschland kritisiert. Wenn die Beschneidung mit Hinweis auf die Rechte des Kindes verboten werde, stelle sich auch die Frage nach der Zulässigkeit der christlichen Taufe, sagte Mehmet Görmez nach Presseberichten vom Dienstag in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Organisation Diplomaten International, Günther Meinel. Görmez nahm eine Einladung von Meinel nach Deutschland an, um seine Position in der Beschneidungsfrage deutschen Bundestagsabgeordneten darzulegen.

