Stuttgart (AFP) Die Deutschen fürchten zwar zunehmend um die Wirtschaftskraft des Landes, sorgen sich aber nach wie vor kaum um die eigene Zukunft. Der Zukunft Deutschlands in den kommenden zwölf Monaten sehen nur noch 29 Prozent "mit Zuversicht" oder "mit großer Zuversicht" entgegen, wie aus der am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Zuversichtsstudie des Versicherungskonzerns Allianz und der Universität Hohenheim hervorgeht. Vor einem Jahr war noch jeder Dritte (33 Prozent) positiv gestimmt. In die eigene Zukunft blicken dagegen knapp zwei Drittel (65 Prozent) optimistisch.

