New York (AFP) Im Streit um das iranische Atomprogramm hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) der Regierung in Teheran mit schärferen Sanktionen gedroht. "Iran hat die Gespräche der letzten Monate nicht genutzt, um substanziell zu verhandeln", sagte Westerwelle am Dienstag am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Daher könnte die "Sanktionsschraube" weiter angedreht werden. Derzeit würden Strafmaßnahmen in den Bereichen Handel, Finanzen, Energie und Verkehrsinfrastruktur geprüft.

