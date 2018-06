Brüssel (AFP) Die EU macht mit Finanzsanktionen Druck auf Ruanda, um eine mögliche Verwicklung des Landes in Kämpfe in der Demokratischen Republik Kongo zu klären. Die EU schiebe Beschlüsse über Budgethilfe an die Regierung von Präsident Paul Kagame auf, sagte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton am Dienstag in Brüssel. Vor neuen Entscheidungen sollten die "Klärung der Rolle Ruandas" bei den Kämpfen im Ostkongo sowie das "konstruktive Engagement" Ruandas bei der Suche nach Lösungen abgewartet werden, sagte der Sprecher.

