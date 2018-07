Oslo (AFP) Norwegen und Kanada wollen sich mit dem EU-Embargo gegen Robben-Produkte nicht abfinden. Gemeinsam forderten die beiden Länder die Welthandelsorganisation (WTO) auf, das Handelsverbot durch eine Expertengruppe untersuchen zu lassen, wie das norwegische Fischereiministerium am Montagabend in Oslo mitteilte. Schließlich sei der Robbenbestand, auf den Norweger Jagd machten, dadurch nicht in seiner Existenz bedroht. Vielmehr erfolge die Jagd "auf kontrollierte und ethische Weise, die das Wohlergehen der Tier garantiert".

