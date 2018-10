Straßburg (AFP) Die inhaftierten Sängerinnen der russischen Punk-Gruppe Pussy Riot und der iranische Filmemacher Dschafar Panahi sind für den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit des Europaparlaments nominiert worden. Wie ein Sprecher des Parlaments am Dienstag in Brüssel mitteilte, schlug der zuständige außenpolitische Ausschuss außerdem den inhaftierten weißrussischen Menschenrechtsaktivisten Ales Beljatsky, eine Gruppe von Dissidenten in Ruanda sowie den pakistanischen Anwalt Joseph Francis vor. Francis setzt sich für die Rechte von Christen in Pakistan ein.

