Seattle (SID) - Die anhaltende Diskussion um die Ersatz-Schiedsrichter in der Football-Profiliga NFL hat neuen Zündstoff erhalten. Die Seattle Seahawks gewannen das Monday-Night-Game gegen die Green Bay Packers durch einen höchst umstrittenen Touchdown in letzter Sekunde mit 14:12. Die Gäste waren nach der Niederlage außer sich.

"Das ist entsetzlich", sagte Packers-Quarterback Aaron Rodgers. Kurz zuvor hatten die Referees entschieden, den Touchdown zu werten. "Schaut euch die Wiederholung an. Und denkt dabei daran, dass die Szene noch einmal überprüft wurde. Mehr werde ich nicht dazu sagen", erklärte der Spielmacher.

Green Bay hatte mit 12:7 geführt und die Zeit war fast abgelaufen, als Seahawks-Quarterback Russell Wilson den Ball mehr oder weniger auf gut Glück aus 24 Yards Entfernung in die Endzone warf. Er fand Wide Receiver Golden Tate, doch gleichzeitig hatte auch Packers-Verteidiger M.D. Jennings den Ball in den Händen.

"Fragen sie mich bloß nicht nach den Schiedsrichtern", schäumte Packers-Trainer Mike McCarthy: "So was habe ich in vielen Jahren Football noch nicht gesehen. Das ist schwer zu ertragen."

Seit dem Saisonbeginn kommen in der NFL Amateur-Schiedsrichter zum Einsatz, da die Liga die etatmäßigen Unparteiischen nach gescheiterten Vertragsverhandlungen ausgesperrt hat. Erst am Sonntag hatte es neue Gespräche zwischen beiden Seiten gegeben, allerdings endeten auch diese ergebnislos.

Die hohe Zahl an Fehlentscheidungen ist derzeit das beherrschende Thema in der NFL. Am Montag erhielten John Fox, Headcoach der Denver Broncos, und sein Assistent Jack Del Rio eine Geldstrafe in Höhe von 55.000 Dollar (43.000 Euro), weil sie die Schiedsrichter verbal angegriffen hatten. Bill Belichik, Trainer der New England Patriots, hatte einen Referee nach dem Spielende sogar am Arm festgehalten. Auch dem Trainer von Sebastian Vollmer drohen Konsequenzen.