Paris (AFP) In der Champagne wachsen offenbar nicht nur die Trauben für den Champagner gut, sondern auch Cannabis-Pflanzen: Die französische Polizei hat in dem Gebiet im Nordosten des Landes einen Rekordfund des Drogen-Rohstoffs gemacht, wie am Dienstag aus Justizkreisen verlautete. In zwei illegalen Plantagen entdeckten die Beamten insgesamt 3000 Cannabis-Pflanzen. Angebaut wurden die Pflanzen in einem Lagerhaus und in einer früheren Bäckerei in zwei wenige Kilometer voneinander entfernt gelegenen Dörfern. Beim bisher größten Fund in Frankreich waren Anfang 2011 in einem Lagerhaus bei Paris 700 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden.

