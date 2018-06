Florenz (SID) - Italiens Fußball-Meister Juventus Turin hat am fünften Spieltag der Serie A seine unglaubliche Serie fortgesetzt und ist zum 44. Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Allerdings musste sich der Rekordchampion zum Auftakt des fünften Spieltags mit einem 0:0 beim AC Florenz begnügen und ging erstmals in der laufenden Saison nicht als Sieger vom Platz. Am Mittwochabend kann der SSC Neapel durch einen Sieg mit mindestens drei Toren Unterschied an Spitzenreiter Juve vorbeiziehen, die Fiorentina rückte vorerst auf Platz fünf vor.

Im Stadio Artemio Franchi hatten die Hausherren, bei denen der frühere Bayern-Star Luca Toni in der 87. Minute eingewechselt wurde, etwas mehr vom Spiel. Bei Juventus spielten die ehemaligen Bundesliga-Profis Andrea Barzagli (Wolfsburg) und Arturo Vidal (Leverkusen) durch.