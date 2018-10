Manchester (SID) - Topstürmer Wayne Rooney vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United steht nach einmonatiger Verletzungspause kurz vor seinem Comeback in der Premier League. "Er ist nicht weit weg", sagte Teammanager Alex Ferguson am Dienstag: "Er trainiert sehr gut und arbeitet sehr hart." Schon am Mittwoch im Liga-Pokal-Spiel gegen Newcastle United oder am Samstag in der Premier League gegen Tottenham Hotspur könne der 26-Jährige auf den Platz zurückkehren.

Rooney hatte sich beim Punktspiel der Red Devils am 25. August gegen den FC Fulham eine tiefe Fleischwunde am rechten Oberschenkel oberhalb des Knies zugezogen. "Mir wurde gesagt, dass eine Arterie nur um einen Millimeter verfehlt wurde. Die schnelle Hilfe der Ärzte hat bleibende Schäden verhindert", sagte Rooney.