Paris (SID) - Aufgrund der Treffsicherheit von Paris St. Germains Topstürmer Zlatan Ibrahimovic sieht Frankreichs früherer Fußball-Nationalspieler Jean-Pierre Papin seinen 22 Jahre alten Torrekord in der Ligue 1 in Gefahr. "Ibrahimovic ist beeindruckend", sagte der frühere Stürmer von Bayern München: "Ich denke, er wird meinen Rekord von 30 Toren in einer Saison brechen."

Der 30 Jahre alte Ibrahimovic hat nach sechs Spieltagen bereits sieben Treffer für Paris auf dem Konto. Der schwedische Nationalspieler war vor der Saison vom 18-maligen italienischen Champion AC Mailand zum französischen Vizemeister gewechselt.

Papin hatte Olympique Marseille in der Saison 1989/90 mit 30 Toren zur Meisterschaft geschossen. Von 1994 bis 1996 war er für Rekordmeister Bayern München im Einsatz und erzielte drei Treffer in 27 Bundesligaspielen.