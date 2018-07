Guwahati (AFP) Den Millionen Opfern der Überschwemmungen in Nordostindien kommt das Militär zu Hilfe. Hubschrauber der Luftwaffe und Soldaten in Schlauchboten versorgten die Betroffenen am Dienstag mit Trinkwasser und Lebensmitteln. "Wir haben die Armee gebeten, den zivilen Behörden bei den Rettungsaktionen zu helfen", sagte der Nothilfeminister des Bundesstaates Assam, Prithibi Majhi, der Nachrichtenagentur AFP. Erschwert werden die Rettungsarbeiten allerdings durch anhaltenden starken Monsunregen.

