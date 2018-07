Teheran (AFP) Der Iran hat nach eigenen Angaben erneut Mittelstreckenraketen getestet. Der Test der Taer-2-Raketen am Montag sei "erfolgreich" verlaufen, erklärten die Revolutionsgarden auf ihrer Internetseite. Die Raketen seien Bestandteil eines Luftabwehrsystems namens Ra'ad (Donner). Bereits am Sonntag seien vier Raketen zur Zerstörung von Schiffen erfolgreich getestet worden, meldete die Nachrichtenagentur Fars. Zudem wurden Bilder einer neuen Drohne mit einer Reichweite von 2000 Kilometern gezeigt. Damit könnten auch Ziele in Israel getroffen werden.

