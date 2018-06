Nürnberg (dpa) - Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland bleibt stabil. Zum ersten Mal seit drei Monaten schätzten die Bürger die konjunkturelle Entwicklung wieder etwas zuversichtlicher ein. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg mit. Die Erwartungen an das eigene Einkommen jedoch gingen im September spürbar zurück. Auf hohem Niveau unverändert blieb die Bereitschaft, größere Anschaffungen zu tätigen. Das hängt auch mit der weiter zurückgegangenen Sparneigung der Deutschen zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.