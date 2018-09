Frankfurt/Main (dpa) - Dämonen, Alpträume und Wahnsinn zeigt das Frankfurter Städel-Museum in seiner Herbstschau. In der Sonderausstellung «Schwarze Romantik» geht es nicht um eine Epoche oder Stilrichtung, sondern um eine Geisteshaltung.

Zu sehen sind über 200 Gemälde, Skulpturen und Grafiken und Fotos. Auch Filmausschnitte gehören zu der Ausstellung. Die Liste der Künstler reicht von Francisco de Goya im 18. Jahrhundert über Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert bis zu Salvador Dalí im 20. Jahrhundert. Verbindendes Element zwischen den Künstlern ist ihr Interesse am Unheimlichen und Unterbewussten, am Abgründigen und Alptraumhaften. Kern der Arbeiten - so die These von Kurator Felix Krämer - ist ihr erschüttertes Vertrauen in die Macht der Aufklärung.

«Die Arbeiten erzählen eindringlich von Einsamkeit und Melancholie, von Leidenschaft und Tod, von der Faszination des Grauens und dem Irrationalen der Träume», sagte Städel-Direktor Max Hollein bei der Vorbesichtigung am Dienstag. Die Ausstellung ist in Frankfurt vom 26. September bis zum 20. Januar zu sehen. Im Anschluss wird sie im Pariser Musée d'Orsay gezeigt.

Ausstellungsinfos