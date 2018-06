Mexiko-Stadt (AFP) Mehr als die Hälfte der mexikanischen Gefängnisse sind einem Bericht zufolge in der Hand des organisierten Verbrechens. Der Vorsitzende der nationalen Menschenrechtskommission (CNDH), Raúl Plascencia, sagte am Montag (Ortszeit) bei der Vorstellung eines Berichts über die Lage im mexikanischen Strafvollzug, in 60 von hundert besuchten Gefängnissen habe die Kommission eine Selbstverwaltung festgestellt. Die Insassen seien dort im Besitz der Zellenschlüssel, ordneten Strafen an und verkauften alle möglichen Dinge, darunter Lebensmittel und Mobiltelefone.

