Berlin (dpa) - Niki Lauda rechnet offensichtlich nicht mit einem Wechsel von Lewis Hamilton zu Mercedes. «Hamilton wird bei McLaren bleiben», sagte der Österreicher in einem Interview auf der offiziellen Formel-1-Homepage.

Ex-Pilot Lauda soll angeblich eine Rolle in den Verhandlungen von Mercedes mit Hamilton spielen. Bestätigt ist, dass Lauda Mercedes bereits bei den Gesprächen mit Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone über das neue Concorde Agreement, in dem vor allem die Verteilung der Einnahmen geregelt wird, zur Seite gestanden hatte. Er habe keine Idee, was Mercedes mache, sagte Lauda in dem am Dienstag veröffentlichten Interview nun zur Fahrerfrage fürs kommende Jahr.

Hamilton gilt als möglicher Nachfolger von Michael Schumacher bei dem schwäbischen Autobauer. Allerdings kommen dem Weltmeister von 2008 die Avancen auch ganz gelegen: Mit seinem derzeitigen Rennstall McLaren verhandelt Hamilton über einen neuen Vertrag und will mehr Geld als ihm von dem britischen Traditionsteam zunächst angeboten worden war.

Und Schumacher? Nach seinem Auffahrunfall in Singapur mehrten sich allerlei wilde Spekulationen. Ob der 43-Jährige weitermacht oder nicht, weiß wohl nur er selbst. Vor nächsten Monat wird es aber keine Entscheidung geben. Zumindest hatte Schumacher dies mehrfach betont. Klar ist aber auch, dass ein Mercedes-Flirt mit Hamilton auch an dem siebenmaligen Champion nicht spurlos vorübergeht.

