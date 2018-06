Hamburg (dpa) - Nun also doch: Nachdem bereits vor Wochen etliche Medien gemeldet hatten, dass Kent Nagano von München an die Staatsoper Hamburg kommt, konnte Kultursenatorin Barbara Kisseler am Dienstag die frohe Botschaft offiziell im Hamburger Rathaus verkünden.

Ja, der gebürtige Amerikaner mit japanischen Wurzeln kommt tatsächlich an die Elbe. Ein Erfolg für Hamburgs Kultursenatorin, die sich seit ihrem Amtsantritt mit den Querelen um die Elbphilharmonie herumschlagen muss und jetzt endlich eine Erfolgsnachricht verkünden kann. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die Stadt sehr, sehr auf sie freut», sagte Kisseler stolz.

Der Star-Dirigent - der noch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München ist - könnte das internationale Flair an die Elbe holen, nach dem sich die Musikstadt Hamburg so sehr sehnt. Schließlich soll die Elbphilharmonie der Schweizer Architekten Herzog & de Meuron eines der zehn besten Konzerthäuser der Welt werden. Und obwohl die Bauarbeiten wegen Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem Baukonzern Hochtief seit Monaten ruhen, besteht Grund zur Hoffnung, dass das Konzerthaus 2015 fertig wird - und dann auch Kent Nagano dort dirigieren könnte - neben dem NDR-Sinfonieorchester und den Hamburger Symphonikern. Bei den Vertragsverhandlungen habe man schon über ein großes internationales Festival gesprochen. «An dieser Stelle wird die Elbphilharmonie positiv ihre Schatten vorauswerfen», war sich die parteilose Senatorin sicher.

Das Echo in der Hansestadt ist dann auch einstimmig, sowohl für Kent Nagano als auch für Georges Delnon, der neuer Intendant werden soll. Selbst die Opposition spendete der Kultursenatorin Beifall: «Ich begrüße die Entscheidung und freue mich schon jetzt auf die musikalischen Impulse für unsere Stadt», sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Dietrich Wersich. Auch die Grünen sprachen von einer «exzellenten Wahl». «Mit Georges Delnon und Kent Nagano verbindet sich internationales Renommee mit dem Mut zu neuen Wegen, auch im zeitgenössischen Repertoire», sagte die kulturpolitische Sprecherin Christa Goetsch. Für den Erfolg des Hauses werde viel von der Zusammenarbeit der beiden abhängen.

Auch Kisseler betonte, wie wichtig es sei, das Amt des Generalmusikdirektors und des Intendanten wieder zu trennen, nachdem Simone Young beide Positionen innehatte. «Mit der künftig getrennten Leitungsstruktur mit einem Intendanten und einem Generalmusikdirektor haben wir die Voraussetzung geschaffen, unter der die Hamburgische Staatsoper und die Hamburger Philharmoniker auch international ihren Ruf deutlich ausbauen können», meinte die Senatorin.

Es bleibt nun zu hoffen, dass sich Nagano mit dem Schweizer Delnon, seit 2006 Intendant des Theaters Basel, besser verstehen wird als mit dem Münchner Opernintendanten Nikolaus Bachler. Obwohl vom Publikum verehrt und vom Orchester geschätzt, hatte es der sensible und zurückhaltende Nagano in München nicht leicht. Immer wieder machten Geschichten über Auseinandersetzungen mit Bachler die Runde. Als Gerüchte laut wurden, sein Vertrag solle nicht verlängert werden, warf der Kalifornier entnervt das Handtuch. Sein Nachfolger wird der Russe Kirill Petrenko, der Bachlers Liebe zur italienischen Oper teilt, für die Nagano sich stets nur wenig begeistern konnte.

Für das Hamburger Opernpublikum bedeutet das neue Leitungsteam einen spannenden Wechsel. Im Gegensatz zu Simone Young, deren Stärken bei Richard Wagner und Benjamin Britten lagen - für ihren «Ring»-Zyklus unter der Regie von Claus Guth erhielt sie viel Beifall - hegt Nagano Vorlieben für zeitgenössische Werke. Bis Ende der 1990er Jahre hatte er weder Mozart noch Beethoven oder Brahms eingespielt, wofür er in Deutschland seinerzeit kritisiert wurde - teilweise auch heute noch. Den «Ring» kann er aber auch, wie er gerade erst am Pult in München unter Beweis stellte.