Rösler will keinen Koalitionsbruch im Streit ums Betreuungsgeld

Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler geht nicht davon aus, dass die schwarz-gelbe Koalition am Streit um das Betreuungsgeld zerbricht. Es sei normal, dass man unterschiedlicher Auffassung ist, nun müssten Gespräche geführt werden, sagte er der «Passauer Neuen Presse». Wie ein Kompromissangebot der Liberalen aussehen könnte, dazu wollte sich Rösler nicht äußern. CDU und CSU hatten sich beim Betreuungsgeld auf einen weitergehenden Kompromiss verständigt, den das FDP-Präsidium gestern ablehnte.

Zeitung: Islamisten rufen zu Mordanschlägen in Deutschland auf

Berlin (dpa) - Radikale Islamisten haben nach einem Zeitungsbericht wegen des umstrittenen Mohammed-Films aus den USA zu Mordanschlägen in Deutschland aufgerufen. In einem Drohschreiben fordere ein deutscher Islamist namens Abu Assad seine Glaubensbrüder auf, als Rache für das Video Attentate in Deutschland zu begehen, berichtet die Zeitung «Die Welt». Darin werde behauptet, der Schauspieler, der in dem Schmähvideo den Propheten Mohammed spielt, sei ein Deutscher. In Sicherheitskreisen sei der Mordaufruf bekannt, hieß es weiter. Das BKA werte die Verlautbarung aus.

UN-Vollversammlung beginnt mit Obama und Hollande

New York (dpa) - Überschattet von den Krisen im Nahen und Mittleren Osten beginnt heute die Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York. Zu den ersten Rednern gehört US-Präsident Barack Obama. Wenig später soll sein französischer Kollege François Hollande seinen ersten Auftritt vor den Vereinten Nationen haben. Es gibt zwar kein einheitliches Thema. Erwartet wird aber, dass die Reden vom Syrienkonflikt, der Gewalt nach dem islamkritischen Video und der Palästinenserfrage dominiert werden.

Kohl besucht nach zehn Jahren wieder die Unionsfraktion

Berlin (dpa) - Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl kommt heute nach zehn Jahren erstmals wieder in die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Diese würdigt den langjährigen CDU-Vorsitzenden für seine 16-jährige Kanzlerschaft, die am 1. Oktober vor 30 Jahren begann. Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble kommen ebenfalls zu der Sitzung. Das Verhältnis der beiden zum Altkanzler gilt als zerrüttet, weil Kohl mit der illegalen Annahme von Spenden für die CDU eine der größten Krisen der Partei ausgelöst hatte. Der 82-Jährige sitzt im Rollstuhl und kann nur schwer sprechen.

US-Soldaten wegen mutmaßlicher Leichenschändung vor Kriegsgericht

Washington (dpa) - Zwei amerikanische Soldaten, die in Afghanistan auf die Leichen von Taliban-Rebellen uriniert haben sollen, müssen sich vor einem Kriegsgericht verantworten. Die beiden Marineinfanteristen würden wegen ihrer Verstöße gegen mehrere US-Militärgesetze angeklagt, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Darunter sei unter anderem der Vorwurf, mit Todesopfern für Fotos posiert zu haben. Der Vorfall war auf einem Video festgehalten worden, das im Januar im Internet aufgetaucht war. Drei andere Marines hatten in diesem Zusammenhang Disziplinarstrafen erhalten.

Weg frei für Auslieferung des Hasspredigers Abu Hamza an die USA

London (dpa) - Großbritannien will den islamischen Hassprediger Abu Hamza al-Masri sowie vier Gefolgsleute so schnell wie möglich an die USA ausliefern. Innenministerin Theresa May reagierte damit auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Die Richter hatten einen Einspruch des radikalen Islamisten gegen ein Urteil aus dem April nicht an die Große Kammer weitergeleitet. Abu Hamza drohen jetzt in den USA bis zu 100 Jahre Haft. Dort werden ihm elf verschiedene Straftaten vorgeworfen.