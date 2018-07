Berlin (dpa) - Die FDP geht im Streit um das Betreuungsgeld auf die Barrikaden. Das Parteipräsidium lehnte den mühsam zwischen CDU und CSU ausgehandelten Kompromiss einhellig ab. Die Vereinbarungen unter anderem zur Altersvorsorge seien teurer als geplant und nicht mit der FDP abgesprochen, hieß es. Dadurch habe sich die Geschäftsgrundlage geändert. CSU-Chef Horst Seehofer nannte die Lage «schwierig und ernst». Sowohl in der FDP als auch in der CSU wurde aber versichert, das Bündnis sei nicht in Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.