Berlin (dpa) - Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl hat erstmals nach zehn Jahren wieder die CDU/CSU-Bundestagsfraktion besucht. In Begleitung seiner Frau Maike kam der 82-Jährige am Dienstag im Rollstuhl in den Sitzungssaal der Union im Reichstagsgebäude.

Die Abgeordneten empfingen den langjährigen CDU-Vorsitzenden mit großem Beifall.

Die Fraktion würdigt Kohl für seine 16-jährige Kanzlerschaft, die am 1. Oktober vor 30 Jahren begann und mit dem Wechsel zu Rot-Grün 1998 endete. 2002 war Kohl aus dem Bundestag ausgeschieden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte Kohl auf dem Podium. Ihr Verhältnis zu Kohl gilt seit der CDU-Spendenaffäre 1999 als zerrüttet. Kohl, der seit einem Sturz 2008 nur schwer sprechen kann, hatte am Gesetz vorbei Geld für die Partei angenommen und die Namen der Spender - bis heute - nicht preisgegeben. Merkel forderte die Partei damals als Generalsekretärin auf, sich von Kohl zu lösen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der ebenfalls im Zuge der Affäre mit Kohl brach, kam entgegen ersten Ankündigungen nicht zu der Sitzung. Nach Angaben der Fraktion musste er zu einer Konferenz mit europäischen Finanzministern nach Finnland.

Ex-Verteidigungsminister Franz Josef Jung (CDU) sprach von einem Glücksgefühl, Kohl wieder vor der Fraktion zu sehen. «Ich weiß, was er für unser Land getan hat und für Europa. Das sind historische Leistungen.» An die Spendenaffäre denke er nicht, sagte Jung.

Der CSU-Abgeordnete Peter Gauweiler meinte, die CDU habe Kohl in der Spendenaffäre «zu hart behandelt». Da sei viel Heuchelei im Spiel gewesen. Kohls Auftritt vor der Fraktion sei ein bedeutender Moment.