Berlin (dpa) - Der mögliche SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat die Finanzbranche zu einem radikalen Bewusstseinswandel aufgerufen. Banken müssten wieder Dienstleister sein und keine «Zockerbuden, die mit fremder Leute Geld hohe Einsätze wagen», heißt es in einem Papier mit Vorschlägen zur Bändigung der Finanzmärkte, das Steinbrück am Mittwoch in Berlin vorstellen will.

Nach Ansicht des früheren SPD-Finanzministers sind fünf Jahre nach Beginn der internationalen Finanzkrise die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft weiter außer Kraft gesetzt. Die Kosten würden auf die Steuerzahler abgewälzt, während die Finanzbranche an ihren Gewinnen, Dividenden und Managerboni festhalte. In den Augen vieler Bürger werde dadurch das Gebot der Gerechtigkeit zunehmend verletzt. Aufgabe der Politik sei es deshalb, daran etwas zu ändern.

In seinem 25-seitigen Papier spricht sich Steinbrück unter anderem dafür aus, dass sich der Staat aus der finanziellen Haftung für Banken weitgehend zurückzieht. Instituten in Schieflage müsse die Kreditwirtschaft künftig selbst zur Hilfe kommen. Er plädiert weiter für eine Trennung des normalen Kreditgeschäfts vom Investmentbanking und die Veröffentlichung der Einkommen aller Top-Verdiener. Massiv eingeschränkt werden müsse auch die Spekulation der Finanzwirtschaft an den Börsen mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen.