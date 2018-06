Barcelona/Madrid (AFP) In der autonomen spanischen Region Katalonien sollen in zwei Monaten vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Kataloniens nationalistischer Regierungschef Artur Mas nannte am Dienstag zum Auftakt einer Generaldebatte im Regionalparlament den 25. November als Datum. Er reagierte damit auf den anhaltenden Budgetstreit mit Madrid: Am vergangenen Donnerstag hatte die Zentralregierung Verhandlungen mit Katalonien über mehr Autonomie in der Haushaltspolitik für die Region abgelehnt, weil ein solcher Pakt gegen die spanische Verfassung verstoße.

