Hamburg (SID) - David Haye hat sich mit wüsten Provokationen für einen Kampf mit Box-Weltmeister Witali Klitschko ins Gespräch gebracht. Auf die Frage, warum er gegen den 41-jährigen Ukrainer antreten wolle, sagte der Brite der Sport Bild: "Weil er der Welt so viele Male versprochen hat, dass er mich besiegen kann, mich k.o. schlagen kann. Das ist kompletter Mist!"

Einmal in Rage geredet, legte das britische Großmaul nach: "Wladimir Klitschko hat das auch versprochen und konnte mich in zwölf Runden nicht einmal hart treffen. Ich bin zu schnell, zu sexy und zu talentiert, um von einem großen, langsamen Roboter aus der Ukraine umgehauen zu werden." Im Sommer 2011 hatte der "Hayemaker" in Hamburg gegen Wladimir Klitschko um die WM geboxt, allerdings nach Punkten verloren.

Haye sieht sich als einzigen wahren Gegner für Klitschko: "Ich denke, dass der Kampf Haye gegen Witali Klitschko der einzige Schwergewichts-Kampf ist, den die Welt sehen will." Ihm liege nichts daran, 50 Kämpfe gegen Schlappschwänze zu machen, wie es die Klitschkos tun: "Ich will die großen Kämpfe, die kein Fan verpassen will."

Nach Meinung des Briten liebe es Witali, gegen Boxer anzutreten, die keine Siegchance haben: "Dann versucht er, seinem TV-Sender RTL und dem Rest der Welt weiszumachen, dass seine Kontrahenten schwer zu boxen wären und gute Gegner seien. Da kann ich nur lachen!"

Haye betonte aber auch, dass er gegen Klitschko nur in Deutschland ("Meine zweite Heimat") antreten werde. Ein Fight etwa in der Ukraine, wo Klitschko bereits seinen letzten Kampf gegen Manuel Charr austragen wollte, käme für ihn nicht in Frage: "Ich war noch nie in der Ukraine, aber ich habe gehört, dass es dort sehr gefährlich für einen schwarzen Mann ist." Demnach wäre Deutschland für ihn ein sicherer Ort, um Witali zu besiegen.