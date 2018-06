Frankfurt (SID) - Das eindringliche Plädoyer des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) für eine Grundsatzreform bei Höhe und Verteilung von Fördergeldern hat die Strukturdebatte im deutschen Sport inhaltlich auf eine neue Ebene gehoben. Der DTTB- und Sporthilfeaufsichtsrat-Ehrenvorsitzende Hans Wilhelm Gäb und Verbandschef Thomas Weikert forderten in einem Brief an führende Sportpolitiker für die Förderung durch öffentliche Gelder künftig eine deutlich stärkere Würdigung des gesellschaftspolitischen Nutzens von Sportarten aufgrund ihrer Verankerung im Vereins- und Breitensport. Gleichzeitig wollen sie eine Abkehr von der Fokussierung auf Olympia-Resultate als den wichtigsten Bewertungskennziffern.

In der Zielvereinbarungs-Diskussion erhielt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) vor der Sitzung des Bundestags-Sportausschusses am Mittwoch für sein schon für den Olympia-Zyklus bis 2016 beschlossenes Steuerungsmodell Unterstützung durch den Deutschen Kanu-Verband (DKV). Diskus-Olympiasieger Robert Harting verlangte derweil eine personelle Erneuerung des Dachverbandes, mehr Fördergelder und mehr Engagement der Wirtschaft.

Gäb, der als moralisches Gewissen des deutschen Sports gilt, und Weikert regten tiefgreifende Umwälzungen an: "Das Fördersystem der Zukunft sollte von einem schlüssigeren und um mehr Chancengleichheit bemühten Konzept getragen werden. Ein neues System mit nachvollziehbaren Kriterien sollte die Investition von Steuergeldern besser legitimieren, eine Erhöhung der Fördergelder rechtfertigen und den größtmöglichen gesellschaftspolitischen Nutzen für unser Land anstreben." Beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) reagierten Leistungssport-Vizepräsidentin Christa Thiel und Rainer Brechtken als Sprecher der Verbände mit weitgehender Ablehnung.

Ihre Forderung begründen der ehemalige Sporthilfe-Chef Gäb und Weikert mit "unklaren Prinzipien" und mangelnder Transparenz im derzeitigen System. Ansätze für eine neue Gewichtung seien internationale Konkurrenzsituationen, Unterschiede bei der Zahl von Medaillenchancen, breitensportliche Wirkung und Bedeutung erfolgreicher Athleten für Deutschlands internationales Ansehen.

"Wir bezweifeln, dass die aktuellen und aus Steuergeldern bestehenden Investitionen in den Leistungssport optimal den gesellschaftspolitischen Zielen des Landes dienen", heißt es. Die derzeitige Geldverteilung stelle die Legitimierung der Sportförderung aus Steuergeldern infrage und verleugne die gegenseitige Befruchtung von Spitzensport und Breitensport.

Ihre Kritik an einer "unverhältnismäßig überhöhten Förderung von Sportarten" untermauern die DTTB-Spitzen mit einem statistischen Vergleich. Demnach entfielen 2011 in Deutschland auf 1223 Mitglieder in 40 Eisschnelllauf-Vereinen pro Kopf 1406,79 Euro Fördergelder (gesamt: 1,72 Millionen Euro), auf eines von 606.075 Mitgliedern in den 10.742 Tischtennis-Klubs indes nur 1,34 Euro (gesamt: 809.500). Gäb: "Der Vereins- und Breitensport ist aber ein entscheidend wichtiger gesellschaftspoltischer Stabilisator in einer der Toleranz und dem Miteinander verpflichteten Demokratie."

Bei Thiel stieß besonders der Zeitpunkt des DTTB-Vorstoßes auf "Verwunderung". In entsprechenden DOSB-Gremiensitzungen der vergangenen zwei Wochen hätte der DTTB sich nicht gegen die letztlich beschlossene Fortsetzung der Zielvereinbarungs-Praxis gewandt. "Es ist schade und widerspricht einem fairen Verfahren, seine Vorstellungen bei diesen Gelegenheiten nicht einzubringen", sagte Thiel.

Der Deutsche Kanu-Verband (116.558 Mitglieder/1302 Vereine/19,09 Euro/gesamt: 2,225 Millionen Euro) bezog eine andere Position als der DTTB. "Der Prozess der Zielvereinbarungen hat überwiegend positive Auswirkungen gehabt", ließ der DKV verlauten, sprach sich aber dafür aus, die Lenkungswirkung zu optimieren und "die Definition unrealistischer Potenziale und Medaillenvorgaben" zu verhindern.

Harting dagegen hält die Kanalisierung der Gelder für entscheidend: "Dafür ist der DOSB zuständig." Im Dachverband des deutschen Sports beklagt der Berliner allerdings mangelnde Qualifikation des handelnden Personals: "Geld ist genug da, vielleicht müssen da ein paar neue Leute in die entscheidenden Positionen." Wegen der "zu trägen Verbandsstruktur" beim DOSB solle man dringend neue Charaktere einschleusen: "Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Zukunft gibt."

DOSB-Generaldirektor Michael Vesper konterte: "Robert Harting argumentiert polemisch und auf falschen Fakten basierend. Der DOSB unterstützt die Sporthilfe und damit die Athletenförderung mit jährlich 1,2 Millionen Euro - pro Olympiade also 4,8 Millionen Euro." Darüber hinaus sei die Kanalisierung der öffentlichen Gelder für die Sportförderung entscheidend: "Da hat Robert Harting vollkommen recht."

Allerdings zielt Hartings Hauptkritik ohnehin auf die Begrenzung der Mittel ab: "Der Sport wird mit 200 Millionen Euro gefördert. Wenn man überlegt, das Berliner Stadtschloss kostet 550 Millionen, dann haben wir nicht mal ein halbes Haus für den gesamten deutschen Spitzensport. Da muss man sich mal vorstellen, du willst vom Wohnzimmer in die Küche, doch die ist nicht da."