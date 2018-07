Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) heizt die Debatte um die Förderkriterien im deutschen Sport wieder an.

«Wir bezweifeln, dass die aktuellen und aus Steuergeldern bestehenden Investitionen in den Leistungssport optimal den gesellschaftspolitischen Zielen des Landes dienen», heißt es in einem von DTTB-Präsident Thomas Weikert und Ehrenpräsident Hans Wilhelm Gäb verfassten Schreiben an führende Sportpolitiker. «Die Bedeutung des Breitensports als der Basis für den Leistungssport wird nicht berücksichtigt, und die Verteilung der Fördergelder folgt unklaren Prinzipien.»

Beim einseitigen Streben nach olympischen Medaillen, der derzeit zentralen Grundlage der Sportförderung, würde die Wichtigkeit der Vereins- und Breitensportstruktur in Deutschland mit über 90 000 Vereinen und rund 28 Millionen Mitgliedschaften völlig außer Acht gelassen. Der Breitensport sei, so Weikert, auch die Basis der Elite, was aber in der Förderung nicht berücksichtigt werde.

«Das Fördersystem der Zukunft sollte von einem schlüssigeren und um mehr Chancengleichheit bemühten Konzept getragen werden», fordern Weikert und Gäb. «Ein neues System mit nachvollziehbaren Kriterien sollte die Investition von Steuergeldern besser legitimieren, eine Erhöhung der Fördergelder rechtfertigen und den größtmöglichen gesellschaftspolitischen Nutzen für unser Land anstreben.»

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) begrüßte dagegen die Entscheidung des DOSB-Präsidiums, an der Zielvereinbarung mit den olympischen Verbänden auch auf dem Weg nach Rio 2016 festzuhalten. Trotz aller kontroversen Diskussionen der vergangenen Wochen habe der Prozess der Zielvereinbarungen überwiegend positive Auswirkungen in der Steuerung des Spitzensports gehabt, teilte der DKV mit.

Der stets bei Olympia erfolgreiche DKV mahnte allerdings an, die Meilensteingespräche auch zu einer wirklichen Steuerung zu nutzen. Zielstellungen der Verbände müssten auf ihre realistische Umsetzbarkeit hin überprüft werden und Abweichungen von den Zielvereinbarungen rechtzeitig zu Korrekturen führen. Wenn bei einer Steuerung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) die Medaillenziele auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2012 korrigiert worden wären, hätte man eine «utopische» Anzahl von Medaillen der Presse nicht vorlegen müssen, heißt es in der Presseerklärung.

«Es liegt im Wesen des Spitzensports, sich hohe Ziele und möglichst Medaillen und Siege als Sportler vorzunehmen», sagte DKV-Präsident Thomas Konietzko. «Dabei muss allen klar sein, dass Leistungssport 'ein Ritt auf der Rasierklinge ist' und sportliche Erfolge schwer planbar sind. Somit kann Erfolg nicht immer in genauen Medaillenvorgaben ausgedrückt werden.» Die Definition unrealistischer Medaillenvorgaben mit dem Ziel, überhöhte finanzielle Forderungen zu definieren, müsse durch eine fachliche Begutachtung des DOSB in Zukunft verhindert werden, so Konietzko.

Exakt 500 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Sotschi befürchtet das Institut für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig (IAT) ein Abrutschen des deutschen Teams in der Nationenwertung.

«Wenn wir die neuen Sportarten nicht in den Griff bekommen, wird es schwierig eine Spitzenposition zu erreichen», sagte IAT-Direktor Arndt Pfützner der Nachrichtenagentur dpa. «Beim IAT in Leipzig liegen dafür Konzepte bereit, doch diese fanden bis zum heutigen Tag keinen Eingang in strategischen Überlegungen.» Die Sportwissenschaftler aus Leipzig hatten bereits nach den Winterspielen in Vancouver eine ausführliche Analyse betrieben und daraufhin Konzepte erarbeitet.

So sollten vor allem Turner, Eiskunstläufer, Skifahrer oder Trampolinsportler, die nicht bis ganz oben gekommen sind, als Quereinsteiger für die neuen Sportarten wie Snowboard, Halfpipe, Freestyle, Short-Track, Ski-Cross oder Skispringen der Frauen genutzt werden. «Bis Sotschi werden wir es nicht mehr schaffen, aber vielleicht bis 2018», betonte Pfützner.

In Sotschi werden insgesamt 98 Wettbewerbe ausgetragen. Zwölf neue Wettbewerbe werden ins Programm genommen. Allein im Freestyle (10), Snowboard (10) und Short-Track (8) werden 28 Goldmedaillen vergeben. Das deutsche Team hatte 2006 in Turin mit 29 Medaillen (11 Gold/12 Silber/6 Bronze) noch Platz eins in der Medaillenwertung belegt. Vier Jahre später in Vancouver kam Deutschland mit 30 Medaillen (10/13/7) auf Platz zwei hinter Gastgeber Kanada. Die Kanadier, die besonders auf die neuen Sportarten setzten, sammelten 14 Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen.

