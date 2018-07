Kreta (dpa) - Auch einen Monat nach den London-Spielen hagelt es von allen Seiten Kritik am DOSB: Olympiasieger prangern das undurchsichtige und unzureichende Fördersystem an.

Auch die ersten Analysen des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig (IAT) decken die Fehler im deutschen System schonungslos auf - und das nur Stunden, bevor sich der Sportausschuss im Bundestag mit den Olympischen Spielen in London befasste. Wenigstens beim Ruf nach mehr Geld waren sich alle einig: Diese Forderung und das Festhalten am bisherigen Fördersystem hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in der vergangenen Woche als Ergebnis einer ersten Aufarbeitung der Olympia-Mission festgehalten.

«Die wissen da oben nicht, was die Bedürfnisse hier unten sind», wetterte Diskus-Olympiasieger Robert Harting im Robinson Club auf Kreta beim «Champions des Jahres» und setzte die Spitzensportförderung in Relation zu den Kosten für das Berliner Schloss. «Es sind ja 200 Millionen - wenn man überlegt, das Berliner Stadtschloss kostet 550 Millionen, wir haben ja noch nicht einmal ein halbes Haus zur Verfügung für den ganzen deutschen Spitzensport. Ihr müsst Euch vorstellen, ihr geht vom Wohnzimmer in die Küche und sie ist nicht mehr da.»

Beachvolleyball-Olympiasieger Jonas Reckermann forderte ein komplettes Umdenken: «Diese Gelder müssen sinnvoll eingesetzt werden, alles muss auf den Prüfstand.» Kanu-Olympiasiegerin Franziska Weber sprach sogar von «Existenzängsten, denn ein Jahr Pause für Studium oder selbst neue Trainingsmethoden zu testen, kann ich mir nicht leisten, ohne Erfolg kommt kein Geld». Harting monierte vor allem den Verteilungsschlüssel des DOSB. «Warum weigert sich der DOSB, das offen zu legen?, fragte der Hüne und lieferte seine Antwort gleich mit: «Wahrscheinlich, weil da viele Schiebungsfälle mit drin sind oder was weiß ich, wie da verteilt wird.»

Für das IAT ist der Fall ziemlich klar. Mit ersten Ergebnissen des Olympia-Abenteuers, bei der die deutsche Mannschaft mit 44 Medaillen (11 Gold/19 Silber/14 Bronze) Platz sechs der Nationenwertung belegte, will das Institut die deutschen Leistungsplaner wachrütteln. Deutschland gehöre nicht mehr zu den führenden Nationen in den Sommersportarten und bei einer Vielzahl der Sportarten sei die Trendwende verpasst worden, stellten die Wissenschaftler fest. Der zielorientierte, langfristige Leistungsaufbau vom Nachwuchs in den Spitzenbereich müsse verbessert werden, international sei zudem eine zentrale, professionelle Koordinierung des Spitzensports bei der Förderung zu verzeichnen, so das IAT weiter.

«Schlüsselelement ist und bleibt die Erhöhung der Wirksamkeit des Trainings», sagte IAT-Direktor Arndt Pfützner der Nachrichtenagentur dpa und räumte diesbezüglich Optimierungsbedarf ein. Auch der einstige Wettbewerbsvorteil der Deutschen durch hochwertige Trainingstechnologien sei mittlerweile fast aufgebraucht. Exakt 500 Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele 2014 befürchtet Pfützner auch in Sotschi ein Abrutschen des deutschen Teams in der Nationenwertung. «Wenn wir die neuen Sportarten nicht in den Griff bekommen, wird es schwierig eine Spitzenposition zu erreichen», sagte er.

Kristof Wilke, Schlagmann im deutschen Gold-Achter, machte sich für einen Strategiewechsel stark: «Viele vermeintliche Talente entscheiden sich für den Bildungsweg statt für den Spitzensport. Dafür müssen wir Strukturen schaffen, Stipendien und Sonderförderungen an den Unis einführen.» Leider halte sich die deutsche Studienordnung nicht an olympische Zyklen, so Reckermann.

Bei der emotionalen Podiumsdiskussion auf Kreta fehlte ein DOSB-Vertreter. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, wollte sich an der kollektiven Kritik nur bedingt beteiligen. «Man muss den Mut haben, alte Strukturen aufzubrechen», erklärte Ilgner. «Der Erfolg in Deutschland wird sozialisiert, da dürfen alle dran teilhaben, doch das Risiko dafür wird individualisiert.»

Harting empfahl nach den Erfahrungen von London, sich am erfolgreichen Gastgeber zu orientieren. Die Briten hätten eine «Null-Kompromiss-Strategie». Mit einem dreistufigem Ampelsystem hat UK Sport - das britische Pendant zum DOSB - eine transparente Kontrollvariante geschaffen. Unter den Punkten Leistungsniveau, systematische Strukturen und Leistungssportkultur leuchten pro Sportart im Vierteljahr-Rhythmus die Lampen Grün, Gelb und Rot auf. Grün bedeutet 'alles verläuft planmäßig', Gelb heißt, 'Probleme wurden erkannt und Veränderungen bereits eingeleitet', Rot signalisiert 'Alarmstimmung - UK Sports und der betroffene Verband arbeiten fieberhaft an einer Lösung'.

