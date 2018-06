Tokio (dpa) - Angelique Kerber steht beim hochklassig besetzten WTA-Turnier in Tokio im Achtelfinale.

Nach ihrem Freilos zum Auftakt setzte sich die an Nummer fünf gesetzte Kielerin gegen die japanische Wildcard-Starterin Ayumi Morita mit 6:3, 6:4 durch und sammelte damit weitere Punkte für die Teilnahme an der Tennis-WM Ende Oktober in Istanbul. In der nächsten Runde trifft die deutsche Nummer eins auf Urszula Radwanska. Die Polin schaltete die Serbin Ana Ivanovic mit 3:6, 6:4, 6:2 aus.

Für Julia Görges aus Bad Oldesloe war hingegen in Runde zwei der mit 2,1 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung Schluss. Die 23-Jährige unterlag der Französin Marion Bartoli mit 2:6, 5:7. Dennoch war die Schleswig-Holsteinerin mit ihrer Leistung nicht unzufrieden. «Richtig gutes Match heute im Einzel gegen Marion. Sie war einfach besser», twitterte Görges. Nachdem zuvor bereits Andrea Petkovic und Sabine Lisicki ausgeschieden waren, ist Kerber somit die einzige im Turnier verbliebene deutsche Spielerin.

Die Favoritinnen gaben sich wie Kerber keine Blöße. Die weißrussische Weltranglistenerste Victoria Asarenka bezwang die Österreicherin Tamira Paszek klar mit 6:1, 6:1. Hart kämpfen musste dagegen die Russin Maria Scharapowa. Gegen die Britin Heather Watson, die in der ersten Runde Lisicki besiegt hatte, gewann die Nummer zwei der Welt am Ende aber doch mit 6:7 (7:9), 6:3, 6:4. «Es kann in der nächsten Runde nur besser werden», gestand Scharapowa.

