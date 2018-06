Tokio (SID) - Die Weltranglistensechste Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Tokio das Achtelfinale erreicht. Die 23-Jährige aus Kiel gewann ihr Auftaktspiel gegen die japanische Lokalmatadorin Ayumi Morita 6:3, 6:4. In der ersten Runde hatte Kerber von einem Freilos profitiert. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Deutschlands Nummer eins auf Ana Ivanovic (Serbien/Nr. 11) oder Urszula Radwanska (Polen).

Die an Position fünf gesetzte Fed-Cup-Spielerin Kerber ist die letzte Deutsche im Turnier, da Julia Görges in der zweiten Runde ausschied. Die 23-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag der an Position neun eingestuften Französin Marion Bartoli mit 2:6, 5:7.

Sabine Lisicki (Berlin) und Andrea Petkovic (Darmstadt) waren bereits in der ersten Runde gescheitert.