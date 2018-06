New York (AFP) Nach den antiamerikanischen Ausschreitungen in Folge eines islamkritischen Films ist US-Außenministerin Hillary Clinton mit den Präsidenten mehrerer muslimischer Länder zusammengekommen. "Wir müssen zusammenstehen, um diesen Kräften entgegenzuwirken und die demokratischen Übergänge in Nordafrika und dem Mittleren Osten zu unterstützen", sagte Clinton am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung in New York am Vortag der UN-Vollversammlung. Anschließend traf sie die Präsidenten Pakistans, Afghanistans und Ägyptens sowie den libyschen Parlamentspräsidenten.

