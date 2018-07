FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2895 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als im asiatischen Handel. Ein Dollar war zuletzt 0,7753 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,2916 (Freitag: 1,2988) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag blicken die Anleger zum einen auf Konjunkturdaten "aus der zweiten Reihe", also mit etwas geringerer Marktrelevanz. Veröffentlicht werden Zahlen zur deutschen und italienischen Verbraucherstimmung. In den USA stehen Daten vom Häusermarkt an.

Am Anleihemarkt versuchen die krisengeschwächten Euroländer Spanien und Italien, frisches Geld von Investoren einzusammeln. Erwartet werden geringere Refinanzierungskosten. Denn die Risikoaufschläge für südeuropäische Staatsanleihen sind seit der Ankündigung der EZB, alles für den Erhalt des Euro tun zu wollen, stark gesunken.