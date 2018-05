São Paulo (AFP) Der Brasilien-Chef des US-Internetriesen Google ist wegen eines Streits um angeblich beleidigende YouTube-Videos verhaftet worden. Die Bundespolizei von São Paulo erklärte am Mittwoch, sie habe Fabio José Silva Coelho vorübergehend festgenommen. Er werde angesichts des Vorwurfs aber wohl nicht in Haft bleiben. Die Verhaftung hatte ein Wahlgericht im südwestlichen Bundesstaat Mato Grosso do Sul angeordnet, weil der Kandidat für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Campo Grande, Alcides Bernal, in zwei Videos auf YouTube "verleumdet, beleidigt und diffamiert" worden sei.

