Berlin (AFP) Mehr als 1500 Menschen sind nach Angaben von Aktivisten im vergangenen Jahr bei Fluchtversuchen in die Europäische Union im Mittelmeer ums Leben gekommen. Da die EU ihre Außengrenzen an Land inzwischen "weitgehend dicht" gemacht habe, verlagerten sich die Fluchtwege auf das Meer, beklagte Wolfgang Grenz, Deutschland-Chef der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, am Mittwoch in Berlin. Als Reaktion auf diese "dramatische neue Entwicklung" forderte er einen "europäischen Seenotrettungsdienst", um Flüchtlinge in die EU zu bringen und "ein faires Asylverfahren" sicherzustellen.

