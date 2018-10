Erfurt (AFP) In Erfurt ist am Mittwoch eine Berufsschule nach einer Bombendrohung geräumt worden. Die Drohung sei am Mittwochmorgen in der Schule eingegangen, weshalb sich die Schulleitung zu der Räumung entschlossen habe, sagte ein Polizeisprecher. Die rund 900 Schüler hätten das Gebäude verlassen. Einsatzkräfte durchsuchten die Schule. Die Durchsuchung dauerte am späten Mittwochvormittag an.

