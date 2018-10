Berlin (AFP) Schauspieler Til Schweiger hat laut einem Zeitungsbericht einen Zusammenbruch erlitten. Deshalb habe er einen Auftritt in der Schweiz kurzfristig absagen müssen, berichtet die "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf die Leitung des Filmfestivals in Zürich. Der 48-jährige Schweiger habe dort seinen neuen Film "Schutzengel" persönlich vorstellen wollen. An seiner Stelle sei dann sein Freund und Produzent Thomas Zickler nach Zürich gereist. Zickler sagte dem Blatt, es sei "nichts Ernstes".

